В город Омск и в Омскую область назначили новых мировых судей

По сообщению судебного ведомства, на трехлетний срок в Октябрьский суд заступила на должность мирового судьи Анна Краснова. Без ограниченного ограничения срока полномочий с сегодняшнего дня будет работать в Первомайском суде мировая судья Ксения Ерузалимова. Также, ограничения срока полномочий, на должность мирового судьи в Любинский район заступила сегодня Анастасия Смоленцева.