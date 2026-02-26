Ричмонд
В город Омск и в Омскую область назначили новых мировых судей

Должность получили служители закона в Октябрьском и Первомайском судах, а также в суде Любинского района.

Источник: Комсомольская правда

Региональное Законодательное собрание назначило сегодня, 26 февраля, трех мировых судей в Октябрьском и Первомайском судах, а также в суде Любинского района. Депутаты согласовали представление председателя Омского областного суда Петра Трапезникова.

По сообщению судебного ведомства, на трехлетний срок в Октябрьский суд заступила на должность мирового судьи Анна Краснова. Без ограниченного ограничения срока полномочий с сегодняшнего дня будет работать в Первомайском суде мировая судья Ксения Ерузалимова. Также, ограничения срока полномочий, на должность мирового судьи в Любинский район заступила сегодня Анастасия Смоленцева.