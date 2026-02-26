СК РФ вмешался в ситуацию с многодетной семьёй, живущей под угрозой обрушения дома в Уссурийске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику подготовить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с нарушением прав многодетной семьи из Уссурийска, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
«В сети Интернет сообщается о нарушении прав многодетной семьи из города Уссурийска Приморского края. Мать с шестью детьми проживает в многоквартирном доме 1953 года постройки на улице Блюхера, который длительное время находится в непригодном для проживания состоянии: из-за неисправности электропроводки в нем произошел пожар, что привело к обрушению в квартире потолочных перекрытий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году дом официально признан аварийным ввиду критического износа несущих конструкций. Однако расселение запланировано лишь на 2033 год, а меры по срочному предоставлению семье безопасного и благоустроенного жилья до сих пор не приняты. Повторные обращения женщины в органы власти оставались без реального результата.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
Напомним, Следственный комитет РФ начал проверку по факту нарушения жилищных и санитарно-бытовых прав граждан в двухэтажном доме по улице Бестужевской в Партизанске.