СК РФ вмешался в ситуацию с многодетной семьёй, живущей под угрозой обрушения дома в Уссурийске

«В сети Интернет сообщается о нарушении прав многодетной семьи из города Уссурийска Приморского края. Мать с шестью детьми проживает в многоквартирном доме 1953 года постройки на улице Блюхера, который длительное время находится в непригодном для проживания состоянии: из-за неисправности электропроводки в нем произошел пожар, что привело к обрушению в квартире потолочных перекрытий», — говорится в сообщении.