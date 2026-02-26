Ричмонд
Жители Ростова обсуждают цены на шоу-программу Филиппа Киркорова

Ростовчане раскупили часть билетов на весенние концерты Филиппа Киркорова.

Источник: Комсомольская правда

15 и 16 марта на сцене конгресс-холла ДГТУ в Ростове-на-Дону состоятся концерты Филиппа Киркорова. Поклонники короля российской эстрады уже разобрали большинство билетов, но свободные места еще остаются.

В основном пустуют места за 20−25 тысяч рублей, но можно выкупить билеты и за 11−12 тысяч. Сейчас ростовчане активно обсуждают, сколько готовы потратить на весеннюю шоу-программу.

На концертах можно будет полюбоваться на завораживающие спецэффекты, восхититься яркими костюмами и неповтормыми образами. И, конечно же, всех должен порадовать репертуар, зал будет подпевать известным хитам «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Единственная моя», «Атлантида» и многим другим песням.