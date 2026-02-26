Проблем с въездом туристов на Ольхон и выездом нет

Глава Ольхонского района Андрей Тыхеев рассказал, как живет остров в ожидании ледовой переправы. По его словам, никаких проблем с перемещением туристов нет. Организованные группы обслуживают туроператоры, очередей на выезд не возникает — бывают лишь небольшие задержки.
На самом Ольхоне создали запас продуктов и лекарств. Местные власти договорились с торговыми точками и аптекой, так что дефицита не предвидится. Доставкой людей занимаются шесть судов на воздушной подушке. Очередей на них нет. Всего на острове отдыхают больше трех тысяч туристов, из них 258 — иностранцы. Хивусы также будут возить товары первой необходимости, пока переправа не откроется.
Параллельно власти разрабатывают законопроект о штрафах за выезд на лед вне официальных переправ. А специалисты уже нашли альтернативный маршрут для зимника. Новую дорогу длиной 10,6 километра проложат от урочища Халы до залива Иркутская Губа. Грузоподъемность трассы составит до десяти тонн, двигаться по ней разрешат только в светлое время суток. После завершения работ комиссия проверит безопасность и решит, можно ли открыть переправу.
Напомним, под лед Байкала провалилась «буханка» с китайскими туристами, погибли восемь человек. После случившегося задержан организатор нелегальных поездок.