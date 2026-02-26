Проблем с въездом туристов на Ольхон и выездом нет

На самом Ольхоне создали запас продуктов и лекарств. Местные власти договорились с торговыми точками и аптекой, так что дефицита не предвидится. Доставкой людей занимаются шесть судов на воздушной подушке. Очередей на них нет. Всего на острове отдыхают больше трех тысяч туристов, из них 258 — иностранцы. Хивусы также будут возить товары первой необходимости, пока переправа не откроется.