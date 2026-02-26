Ричмонд
В Новосибирске ищут владельца авто без госномеров на улице Ударной

На автомобиль обратили внимание специалисты администрации района.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Новосибирска ищут владельца легкового автомобиля марки LADA. Транспортное средство стоит во дворе дома по улице Ударной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

На автомобиль обратили внимание специалисты администрации района. У машины отсутствует государственный регистрационный знак. По внешним признакам транспортное средство длительное время никто не использовал.

Сообщение опубликовано 26 февраля. Владельца призывают в течение следующих 10 дней убрать автомобиль со стоянки. В противном случае машину 7 марта увезут на спецстоянку.