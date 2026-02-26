Гладков рассказал об отказавшемся подвезти его жителе области

Губернатор сообщил, что возвращался из командировки, но «сломался поезд». Происшествие случилось близ Белгорода.
«Вышел, пытался найти машину, увидел жителя, я так понимаю, что он или живет в самом селе, или из близлежащих сел. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда; мне кажется, там метров 600−700 было, недалеко», — написал Гладков.
За переездом губернатора уже ждала машина.
«Местный житель отказался подвезти», — описал ситуацию губернатор. Гладков предположил, что мужчина мог быть обижен на действия белгородских властей, и поручил выяснить, что вызвало недовольство гражданина.
11 февраля губернатор выразил свое беспокойство за жителей из-за Telegram. Он сказал, что мессенджер долгое время был главным источником информирования населения и его замедление может повлиять на процесс оперативного оповещения.