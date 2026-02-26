Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал об отказавшемся подвезти его жителе области

Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова, поезд которого сломался. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор сообщил, что возвращался из командировки, но «сломался поезд». Происшествие случилось близ Белгорода.

«Вышел, пытался найти машину, увидел жителя, я так понимаю, что он или живет в самом селе, или из близлежащих сел. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда; мне кажется, там метров 600−700 было, недалеко», — написал Гладков.

За переездом губернатора уже ждала машина.

«Местный житель отказался подвезти», — описал ситуацию губернатор. Гладков предположил, что мужчина мог быть обижен на действия белгородских властей, и поручил выяснить, что вызвало недовольство гражданина.

11 февраля губернатор выразил свое беспокойство за жителей из-за Telegram. Он сказал, что мессенджер долгое время был главным источником информирования населения и его замедление может повлиять на процесс оперативного оповещения.