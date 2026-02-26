Полиция предупредила новосибирцев о мошеннических сайтах-двойниках

Жителей Новосибирской области предупредили об одном из самых распространенных видов интернет-мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фишинг — это мошенничество, при котором злоумышленники создают сайты-подделки, внешне похожие на официальные, чтобы похитить персональные данные и деньги. Распознать обман можно по нескольким признакам: адрес сайта отличается на несколько символов, отсутствует https и значок замка, на странице есть ошибки и некачественный дизайн, а сам сайт создан только для ввода данных карты.
Чтобы защититься, полицейские советуют не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, использовать антивирус и завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок. Жителей призывают быть внимательными и не сообщать личные данные на сомнительных сайтах.