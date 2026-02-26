Глава Морского сельсовета опровергла претензии о выживании с земли фермера Сальникова

«Во-первых, решение о сносе самовольных построек принято судом по иску администрации Морского сельсовета, а не Лaзаревой Е. В. (кстати, по требованиям государственных органов: Управления Росреестра, Инспекции Государственного строительного надзора НСО и администрации Новосибирского района НСО), во-вторых, решение судом уже принято, вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению, в-третьих, земельный участок под самовольными постройками никогда ни на одном из предусмотренных законом материальных прав не принадлежал Сальникову А. А., что и стало ключевым при признании построек самовольными, поэтому ни суд, ни администрация Морского сельсовета, ни глава Морского сельсовета не могли “отобрать землю” у того, кто ею не владел», с добавили в сельской администрации.