Воронежские депутаты скорректировали расчеты для признания жителей малоимущими

Депутаты гордумы Воронежа на очередной сессии утвердили новые значения стоимости имущества и среднедушевого дохода, необходимые для признания граждан малоимущими. Это нужно для предоставления таким воронежцам жилья из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Источник: Российская газета

Сама методика расчетов в этом году осталась прежней. Но в регионе выросли средняя рыночная стоимость одного квадратного метра (с 94 580 до 103 595 рублей) и величина прожиточного минимума (с 15 605 до 16 666 рублей).

В 2025 году малоимущим было предоставлено семь квартир по договору соцнайма. Очередь на предоставление жилья превышает 200 человек. При этом в собственности города находится 250 неотремонтированных нежилых квартир и около 100 комнат.

Вице-спикер гордумы Андрей Соболев отметил, что сократить очередь можно за счет ремонта имеющегося жилья — эти средства надо запланировать в бюджете. Он поручил управлению жилищных отношений мэрии в семидневный срок подготовить подробный отчет о нуждающихся в квартирах и необходимой сумме на ремонт помещений.

«Пока это имущество не используется, городской бюджет просто несет расходы на его содержание, а тем временем, люди годами ждут своей очереди на предоставление жилья», — подчеркнул депутат.