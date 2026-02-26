Ричмонд
Трогательная встреча в Кишиневском аэропорту: Мужчина сделал предложение любимой после 45 лет разлуки

Любить никогда не поздно.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кишинёва мужчина сделал предложение женщине, которую любил в юности: они встретились спустя 45 лет после разлуки.

Судя по видео, предложение она приняла.

Такой любви можно только позавидовать. И никогда не поздно стать счастливым.