Трогательная встреча в Кишиневском аэропорту: Мужчина сделал предложение любимой после 45 лет разлуки

В аэропорту Кишинёва мужчина сделал предложение женщине, которую любил в юности: они встретились спустя 45 лет после разлуки.
Судя по видео, предложение она приняла.
Такой любви можно только позавидовать. И никогда не поздно стать счастливым.
Любить никогда не поздно.
В аэропорту Кишинёва мужчина сделал предложение женщине, которую любил в юности: они встретились спустя 45 лет после разлуки.
Судя по видео, предложение она приняла.
Такой любви можно только позавидовать. И никогда не поздно стать счастливым.