Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сугробы в Москве начнут таять с пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее синоптик отмечал, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.
«Весна и оттепели не за горами, и рекордно высокие для зимы московские сугробы, которые сегодня достигли своего пика (ВДНХ — 72 сантиметра, Балчуг — 83 сантиметра, МГУ — 86 сантиметров), с 27 февраля начнут медленно таять», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по метеостатистике при таком аномальном слое снега в Москве в 60% случаев он сходит до 5 апреля, и в 40% случаев — до 10 апреля.