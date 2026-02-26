Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Тишковец: Сугробы в Москве начнут таять с пятницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сугробы в Москве начнут таять с пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптик отмечал, что этот февраль стал самым снежным в Москве за всю метеоисторию.

«Весна и оттепели не за горами, и рекордно высокие для зимы московские сугробы, которые сегодня достигли своего пика (ВДНХ — 72 сантиметра, Балчуг — 83 сантиметра, МГУ — 86 сантиметров), с 27 февраля начнут медленно таять», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что по метеостатистике при таком аномальном слое снега в Москве в 60% случаев он сходит до 5 апреля, и в 40% случаев — до 10 апреля.