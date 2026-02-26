Блогершу из Екатеринбурга Свету Ананас лишили водительских прав

Блогершу из Екатеринбурга Свелану Бонор, известную в сети как Света Ананас, лишили водительских прав из-за магнитных номеров. Инцидент произошел на улице 8 Марта. Полицейских привлек номер на автомобиле Mercedes-Benz G-Класса — они крепились не на саморезы, а на магниты.
На блогершу составили административный протокол по части 2 статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».
— В суде девушка объяснила, что не пыталась скрыть номера или избежать ответственности. Магнитные рамки она использовала, потому что автомобиль задействуется в рекламе, съемная конструкция позволяет быстро менять имиджевые таблички, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судья счел доводы неубедительными и лишил ее водительских прав на один год и один месяц. Не согласившись с приговором, Бонор обжаловала его в Чкаловском районном суде. Рассмотрев материалы дела, суд оставил решение без изменений.
Напомним, что это не первый конфликт блогерши с Госавтоинспекцией. Осенью 2024 года ее проверяли после видео, где она в коротком платье, высоких каблуках и бокалом в руках проехалась на платформе эвакуатора по ЕКАД.