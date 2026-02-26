По словам начальника ДП региона Ерлана Файзуллина, в селе Белозеровка было ДТП с участием нетрезвого водителя, другая пьяная жительница получила бытовую травму, в состоянии опьянения травмировался и житель села Баталы, а в селе Абай зарегистрирован факт бытового насилия под воздействием алкоголя.
В «трезвых» казахстанских селах все-таки пьют алкоголь
В 20 селах Костанайской области официально отказались от употребления алкоголя, однако там в 2025 году происходили пьяные инциденты, передает «Алау».