В «трезвых» казахстанских селах все-таки пьют алкоголь

По словам начальника ДП региона Ерлана Файзуллина, в селе Белозеровка было ДТП с участием нетрезвого водителя, другая пьяная жительница получила бытовую травму, в состоянии опьянения травмировался и житель села Баталы, а в селе Абай зарегистрирован факт бытового насилия под воздействием алкоголя.