Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области заметили большую группу косуль на рапсовом поле

Инспекторы запечатлели их кормление на видео.

Источник: Om1 Омск

В феврале косули Омской области начинают активную подготовку к новому жизненному циклу. Подробнее о жизни животных в это время года рассказали в управлении по охране животного мира Омской области. Сотрудники также запечатлели на видео трапезу косуль в Крутинском и Одесском районах.

Февраль, когда зима ещё не сдалась, но уже ощущается приближение весны, становится временем изменений для многих животных. Для косуль, например, — это время, когда самцы начинают отращивать новые рога. Чаще всего они держатся в лесах у опушек, где достаточно укрытий и корма.

Работа по охране дикой природы продолжается. Сотрудники управления ведут регулярное патрулирование угодий. Например, инспекторы наблюдали за группой косуль, которая кормится на поле рапса в Одесском районе.

Такие агрокультуры, как рапс, играют важную роль в зимний период, особенно в условиях низких температур и дефицита кормов. Эти поля становятся важным источником питания для диких копытных и помогают поддерживать их популяцию в трудные зимние месяцы.