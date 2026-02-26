В Омской области заметили большую группу косуль на рапсовом поле

Февраль, когда зима ещё не сдалась, но уже ощущается приближение весны, становится временем изменений для многих животных. Для косуль, например, — это время, когда самцы начинают отращивать новые рога. Чаще всего они держатся в лесах у опушек, где достаточно укрытий и корма.