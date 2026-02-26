В Омской области заметили большую группу косуль на рапсовом поле

В феврале косули Омской области начинают активную подготовку к новому жизненному циклу. Подробнее о жизни животных в это время года рассказали в управлении по охране животного мира Омской области. Сотрудники также запечатлели на видео трапезу косуль в Крутинском и Одесском районах.
Февраль, когда зима ещё не сдалась, но уже ощущается приближение весны, становится временем изменений для многих животных. Для косуль, например, — это время, когда самцы начинают отращивать новые рога. Чаще всего они держатся в лесах у опушек, где достаточно укрытий и корма.
Работа по охране дикой природы продолжается. Сотрудники управления ведут регулярное патрулирование угодий. Например, инспекторы наблюдали за группой косуль, которая кормится на поле рапса в Одесском районе.
Такие агрокультуры, как рапс, играют важную роль в зимний период, особенно в условиях низких температур и дефицита кормов. Эти поля становятся важным источником питания для диких копытных и помогают поддерживать их популяцию в трудные зимние месяцы.