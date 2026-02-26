Ричмонд
На востребованный маршрут № 109 в Омске добавят автобусы

Ожидается, что дополнительные автобусы выйдут на линию в ближайшие два-три месяца.

Источник: Аргументы и факты

В Омске планируют увеличить количество автобусов на маршруте № 109. Об этом в ходе прямой линии в редакции «Вечернего Омска» сообщил глава департамента транспорта Вадим Кормилец.

По словам чиновника, решение связано с высокой наполняемостью маршрута и его востребованностью у горожан. Специалисты отдела организации пассажирских перевозок уже обсудили возможные меры для улучшения ситуации. Ожидается, что дополнительные автобусы выйдут на линию в ближайшие два-три месяца.

Ранее мы сообщали, что в Омске из-за проблем на электростанции сократили маршруты троллейбусов.