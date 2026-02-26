В ОмГУ успешно прошел диктант по немецкому языку

В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского прошла Всероссийская открытая акция на немецком языке «Tolles Diktat». В этом году вуз стал самой крупной площадкой проведения акции в Омске, в ней тут участие приняли более 80 человек.
«Мероприятие собрало не только студентов факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций, но и представителей других вузов, а также школьных учителей. Акция проводится уже в 14-й раз и объединяет участников по всей стране. Она приурочена к Международному дню родного языка, ежегодно отмечаемому 21 февраля», — уточнила пресс-служба вуза.
Как отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт, тут особо значимо то, что в 2026 году, объявленном Годом единства народов, подобные проекты усиливают живой диалог, взаимное уважение и интерес к историко-культурному наследию народов нашей страны.
«Для ОмГУ участие в акции — это вклад в развитие межнационального согласия, академической открытости и настоящей культурной дружбы», — высказался он.
Для участников диктанта организовали три площадки по разным уровням владения языком — А1, А2 и В1. В этом году впервые ОмГУ стал официальным партнёром названной акции.
Ранее мы писали, что этот же вуз начал сотрудничество с Культурно-деловым центром «Русско-немецкий дом в городе Омске».