В Самарской области паводок ожидается в первых двух декадах апреля

Ведется капитальный ремонт бесхозной переливной плотины в Пестравке на реке Большой Иргиз, который завершится до начала половодья. После этого объект будет передан муниципалитету. Также завершены работы на плотине реки Орлянка в Сергиевском районе, а в 2026 году начнется ремонт на водохранилище «Крутой Дол».