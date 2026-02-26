Ричмонд
В Самарской области паводок ожидается в первых двух декадах апреля

В Самарской области разрабатывают планы действий на случай паводка.

Источник: Комсомольская правда

Самарская область в плановом порядке готовится к пропуску паводковых вод. По прогнозам специалистов, паводок ожидается в первых двух декадах апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Самарской области.

«Основное внимание уделяется подготовке гидротехнических сооружений. В регионе насчитывается 588 объектов на прудах и водохранилищах», — говорится в сообщении.

Ведется капитальный ремонт бесхозной переливной плотины в Пестравке на реке Большой Иргиз, который завершится до начала половодья. После этого объект будет передан муниципалитету. Также завершены работы на плотине реки Орлянка в Сергиевском районе, а в 2026 году начнется ремонт на водохранилище «Крутой Дол».

Параллельно проводится расчистка русел рек для снижения негативного воздействия воды. Росводресурсы продолжают работы на реке Чапаевка. Также проведена очистка русла Кондурчи в Красноярском районе от древесных завалов, что снижает риск подтопления ближайших сел. В регионе завершено установление границ зон затопления, что запрещает новое строительство в опасных зонах без инженерной защиты.

Губернатор Самарской области дал ряд поручений, включая создание оперативных штабов по контролю за прохождением паводка и корректировку планов действий с учетом прогноза Росгидромета.