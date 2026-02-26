Ричмонд
В Ростовской области выявили производство мясных полуфабрикатов без говядины

Донского производителя поймали на нелогичном использовании сырья.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии в Багаевском районе Ростовской области 330 кг мясных полуфабрикатов из свино-говяжьего фарша сделали из одной только бескостной свинины. Невероятное превращение сырья заметили при проверке электронной документации в системе «Меркурий», сообщают в управлении Россельхознадзора.

Неправильные данные в отчетность внес специалист, который был уполномочен составлять ветеринарную документацию. В итоге была нарушена прослеживаемость продукции, что считается нарушением.

Уполномоченный сотрудник получил предупреждение. Также предостережение направили в адрес производственной площадки.

