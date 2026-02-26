Новосибирский музей представил 160 античных шедевров возрастом до 4000 лет

Центральное место в экспозиции занимают предметы, связанные с подвигами легендарного Геракла. Например, чернофигурная ойнохоя из Аттики, созданная около пятьсот пятого года до нашей эры, запечатлела момент укрощения критского быка. Но музейные сотрудники предлагают взглянуть на античность не только через призму мифологии, но и через науку. Один из композитных сосудов из коллекции графа Уварова был изучен с помощью рентгеновской томографии совместно со специалистами Курчатовского института, что позволило обнаружить внутри сложную инженерную конструкцию с двумя изолированными ёмкостями.