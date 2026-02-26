Новосибирский музей представил 160 античных шедевров возрастом до 4000 лет

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Искусство Древней Греции». Впервые город принимает более ста шестидесяти подлинных шедевров античной керамики из собрания Государственного исторического музея, и возраст некоторых экспонатов достигает четырёх тысяч лет.
Экспозиция построена так, чтобы провести посетителя сквозь толщу веков — от гомеровского периода через архаику к классическому и римскому времени. В залах музея можно увидеть амфоры, кратеры и изящные килики, из которых древние греки пили вино на симпосиях.
Центральное место в экспозиции занимают предметы, связанные с подвигами легендарного Геракла. Например, чернофигурная ойнохоя из Аттики, созданная около пятьсот пятого года до нашей эры, запечатлела момент укрощения критского быка. Но музейные сотрудники предлагают взглянуть на античность не только через призму мифологии, но и через науку. Один из композитных сосудов из коллекции графа Уварова был изучен с помощью рентгеновской томографии совместно со специалистами Курчатовского института, что позволило обнаружить внутри сложную инженерную конструкцию с двумя изолированными ёмкостями.
Особый раздел выставки посвящён древнегреческому театру, где представлены миниатюрные маски актёров и единственный в своём роде терракотовый рельеф с изображением сатиров, несущих Диониса. Для полного погружения в эпоху в выставочном пространстве работает мини-кинотеатр с фильмами об античной керамике, а для детей организованы специальные мастер-классы и интерактивы. Выставка в Краеведческом музее на Красном проспекте продлится до двадцать четвёртого мая, и билеты на неё можно приобрести по «Пушкинской карте».