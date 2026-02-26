Омский врач развеяла популярные мифы о таблетках для иммунитета

Врач-терапевт БСМП-2 Венера Гималетдинова объяснила, почему такие траты чаще всего бесполезны, а иногда и опасны.
Первый миф — иммунитет можно «подкачать» как мышцу. На самом деле это сложнейшая система взаимодействия клеток, белков и органов. Вмешательство в ее работу без серьезных причин способно спровоцировать аллергические или аутоиммунные реакции.
Второй миф — безрецептурные препараты творят чудеса. Большинство разрекламированных средств не имеют доказанной эффективности в международных исследованиях. Настоящие иммуномодуляторы назначают только врачи при тяжелых патологиях: первичных иммунодефицитах, онкологии или после трансплантации органов. Обычное ОРВИ к таким случаям не относится.
Самолечение — плохая идея. Пока человек надеется на чудо-капсулу, организм работает на износ, а время и деньги уходят впустую.
Реально работают другие методы: сбалансированное питание с сезонными овощами и фруктами, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Именно во сне организм строит новые защитные клетки.
«Если вы чувствуете постоянную слабость и часто болеете, не ищите спасения в рекламе. Запишитесь к терапевту — врач найдет истинную причину и подберет правильную тактику», — подчеркнула специалист.в.