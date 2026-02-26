Литературный фестиваль «Весна-на-Дону»: российские писатели приедут на встречу с читателями в Ростов

Среди гостей фестиваля — яркие представители современной литературы. Это филолог и автор романа «Залив терпения» Мария Ныркова, которая живет и преподает в Ростове. Лауреат премии «Лицей» Ислам Ханипаев представит свои произведения: повесть «Типа я» и романы «Холодные глаза» и «Большая суета». Поклонников фэнтези порадует визит Саши Степановой — литературного редактора, соведущей подкаста «Ковен Дур» и автора популярных фэнтези романов. Еще один гость — московский писатель Геннадий Воронин, автор книги «Нарушение порядка», в которой исследуется, как человек переживает крушение привычной картины мира.