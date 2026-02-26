Литературный фестиваль «Весна-на-Дону»: российские писатели приедут на встречу с читателями в Ростов

Современные российские писатели приедут на литературный фестиваль «Весна-на-Дону», который состоится с 6 по 12 марта в Ростове, на базе ТЦ «Рио». Главным информационным партнером мероприятия выступает издательский дом «Комсомольская правда». В течение недели ростовчане и гости города бесплатно смогут встретиться с популярными авторами, взять автографы и приобрести книги по издательским ценам — с минимальной наценкой.
Запланирована насыщенная программа: пройдет более 50 бесплатных мероприятий — лекции, презентации и откровенные беседы с писателями.
Фестиваль в Ростове пройдет с 6 по 12 мерта.
Среди гостей фестиваля — яркие представители современной литературы. Это филолог и автор романа «Залив терпения» Мария Ныркова, которая живет и преподает в Ростове. Лауреат премии «Лицей» Ислам Ханипаев представит свои произведения: повесть «Типа я» и романы «Холодные глаза» и «Большая суета». Поклонников фэнтези порадует визит Саши Степановой — литературного редактора, соведущей подкаста «Ковен Дур» и автора популярных фэнтези романов. Еще один гость — московский писатель Геннадий Воронин, автор книги «Нарушение порядка», в которой исследуется, как человек переживает крушение привычной картины мира.
Не останутся в стороне и местные авторы. Марина Чуфистова, выпускница мастерской Евгения Бабушкина, расскажет о своем романе «Йалка», который вошел в список премии «Лицей». Финалистка «Лицея» и выпускница мастерской Захара Прилепина Анна Чухлебова презентует новый роман «Вдовушка». А Сергей Пименов — продюсер, диджей, музыкант и обладатель премии Russian Dance Music Awards — поделится историями о творчестве и родном городе.
На фестивале для читателей пройдут несколько встреч с современными российскими писателями.
Ежедневно, с 10:00 до 22:00, будет работать ярмарка нового формата «Книжный Зомбиленд» — своеобразный магазин без продавца. Организаторы привезут книги более чем от 60 российских издательств с минимальными наценками.
В рамках фестиваля пройдет отборочный тур всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Победитель ростовского этапа отправится сначала на региональный финал, а затем — на суперфинал в Москву, где ему предстоит выступать на Красной площади. Участие в чемпионате бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться онлайн.
Подробную программу можно найти на сайте слово-на-дону.рф, а также в социальных сетях фестиваля — во ВКонтакте и Telegram.
Каждый день будет работать книжная ярмарка с минимальной наценкой.
Стоит отметить, что фестиваль «Весна на Дону» входит во всероссийский проект «Читающая Россия», объединяющий лучшие книжные фестивали страны. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России и в рамках поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.