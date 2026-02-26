Ричмонд
Легендарному директору Свердловской филармонии нашли замену

Директор Свердловской филармонии Колотурский покинул пост.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской филармонии сменилось руководство. На место легендарного Александра Колотурского, возглавлявшего учреждение с 1989 года, пришел Рустем Хасанов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

— Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Рустема Талгатовича Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии. К исполнению обязанностей он приступит с 28 февраля, — пояснили в региональном Департаменте информполитики.

Александру Колотурскому сейчас 79 лет. В этом году он отметит 80-летний юбилей.

Рустем Хасанов с 2005 года занимал пост заместителя директора учреждения. За время работы он стал заслуженным работником культуры РФ и лауреатом губернаторской премии «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства».