Легендарному директору Свердловской филармонии нашли замену

В Свердловской филармонии сменилось руководство. На место легендарного Александра Колотурского, возглавлявшего учреждение с 1989 года, пришел Рустем Хасанов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
— Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Рустема Талгатовича Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии. К исполнению обязанностей он приступит с 28 февраля, — пояснили в региональном Департаменте информполитики.
Александру Колотурскому сейчас 79 лет. В этом году он отметит 80-летний юбилей.
Рустем Хасанов с 2005 года занимал пост заместителя директора учреждения. За время работы он стал заслуженным работником культуры РФ и лауреатом губернаторской премии «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства».