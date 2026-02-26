Ричмонд
Играющие детеныши снежного барса попали в кадр в горах Алматы

В Алматинском государственном природном заповеднике фотоловушки зафиксировали редкие кадры с детенышами снежного барса. На видео барсята играют друг с другом, бегают по снегу и повторяют движения матери.

Источник: Курсив

Для них такие игры не просто развлечение. Именно так юные ирбисы учатся навыкам, которые позже помогут им охотиться и выживать в дикой природе.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана и считается редким видом. К слову, появление самки с потомством говорит о том, что в заповеднике сохраняются благоприятные условия для жизни этих животных.

Такие кадры считаются большой удачей, потому что ирбисы ведут очень скрытный образ жизни и редко попадают в объективы даже фотоловушек.

Ранне Kursiv LifeStyle писал, что в Катон-Карагайском национальном парке в фотоловушки попали снежный барс с тремя детенышами. Эти редкие кадры опубликовали сотрудники парка.