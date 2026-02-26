Играющие детеныши снежного барса попали в кадр в горах Алматы

Для них такие игры не просто развлечение. Именно так юные ирбисы учатся навыкам, которые позже помогут им охотиться и выживать в дикой природе.
Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана и считается редким видом. К слову, появление самки с потомством говорит о том, что в заповеднике сохраняются благоприятные условия для жизни этих животных.
Такие кадры считаются большой удачей, потому что ирбисы ведут очень скрытный образ жизни и редко попадают в объективы даже фотоловушек.
Ранне Kursiv LifeStyle писал, что в Катон-Карагайском национальном парке в фотоловушки попали снежный барс с тремя детенышами. Эти редкие кадры опубликовали сотрудники парка.