В Чишминском районе Башкирии начались взрывные работы на реке Уршак

В Башкирии готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод. Об этом сообщили в МЧС по РБ.
По данным ведомства, для ослабления ледового покрова на реках проводятся плановые подготовительные мероприятия, к которым привлекают взрывные команды. Сегодня взрывные работы проходят в Чишминском районе на реке Уршак вблизи населенных пунктов Петряево и Первомайский. Завтра работы продолжатся.
Спасатели обращаются к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие — все мероприятия плановые.
