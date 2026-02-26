Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чишминском районе Башкирии начались взрывные работы на реке Уршак

Жителей Петряево и Первомайского просят сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод. Об этом сообщили в МЧС по РБ.

По данным ведомства, для ослабления ледового покрова на реках проводятся плановые подготовительные мероприятия, к которым привлекают взрывные команды. Сегодня взрывные работы проходят в Чишминском районе на реке Уршак вблизи населенных пунктов Петряево и Первомайский. Завтра работы продолжатся.

Спасатели обращаются к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие — все мероприятия плановые.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.