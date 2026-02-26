Пользователи MAX смогут подтверждать льготы для покупки билетов в музеи

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Max теперь могут подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в музеи, театры и галереи в кассе с помощью цифрового ID, сообщили в пресс-службе национальной платформы.
«Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью цифрового ID в Мax», — сообщили в компании.
Так, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.
Отмечается, что в пилотном проекте приняли участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов — в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Тульской и Нижегородской областях.
По словам компании, чаще всего предъявляют льготы с помощью Мax посетители Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Тульского Государственного музея оружия.
Цифровой ID — это QR-код в профиле пользователя, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида. Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России.
Цифровой ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.