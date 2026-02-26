В Арктике создадут систему дистанционного медицинского обеспечения полярников

По словам представителей института, зимовочный состав научной станции сейчас находится под круглосуточным наблюдением высококвалифицированных врачей, получающих данные о состоянии их здоровья в режиме реального времени. С использованием персональных портативных медицинских приборов проводится круглосуточный мониторинг пульса, давления, температуры и сатурации полярников. Обеспечена возможность автоматической передачи ЭКГ и лабораторных анализов, консультации врачей любого профиля, которые в случае необходимости могут назначить или скорректировать лечение, либо предоставят «второе мнение» для медицинского работника полярной станции.