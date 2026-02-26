В Арктике создадут систему дистанционного медицинского обеспечения полярников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Новая система дистанционного медицинского контроля здоровья полярников будет внедряться на российских станциях в Арктике. Как сообщили в пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), пилотный проект запущен на архипелаге Северная Земля.
«Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института, холдинга “Росэл” госкорпорации “Ростех” и онлайн-сервиса “Доктис” запустили пилотный проект дистанционного медицинского контроля здоровья полярников научно-исследовательского стационара “Ледовая база Мыс Баранова” на архипелаге Северная Земля. Данные о состоянии сотрудников станции в режиме реального времени передаются в единую информационную систему и контролируются врачами. Успешный опыт дистанционного наблюдения и оказания медпомощи станет основой для создания глобальной системы медицинского обеспечения труднодоступных областей российской Арктики», — отметили в пресс-службе.
По словам представителей института, зимовочный состав научной станции сейчас находится под круглосуточным наблюдением высококвалифицированных врачей, получающих данные о состоянии их здоровья в режиме реального времени. С использованием персональных портативных медицинских приборов проводится круглосуточный мониторинг пульса, давления, температуры и сатурации полярников. Обеспечена возможность автоматической передачи ЭКГ и лабораторных анализов, консультации врачей любого профиля, которые в случае необходимости могут назначить или скорректировать лечение, либо предоставят «второе мнение» для медицинского работника полярной станции.
Комплексное технологическое решение, используемое в проекте, прошло тестирование на Большой земле в рамках экспериментального правового режима, введенного в ряде регионов России, и доказало свою клиническую эффективность — благодаря регулярному дистанционному наблюдению за состоянием здоровья сократилась вероятность обострений хронических неинфекционных заболеваний, а для заболевших граждан удалось повысить результативность лечения.
Здоровье полярников.
«Для работы на полярных станциях отбираются люди с отсутствием противопоказаний к работе в экстремальных условиях. Но даже тщательный медицинский осмотр не исключает рисков ухудшения состояния. Тестируемая система дает возможность оперативных удаленных врачебных консультаций со специалистами узкого профиля и позволяет снижать риски возникновения осложнений без сложной и ресурсозатратной эвакуации пациента», — привела пресс-служба слова заместителя директора по экспедиционной работе ААНИИ Юрия Угрюмова.
По его мнению, проект также имеет важную научную ценность, позволяя собирать уникальные данные об адаптации человека в высоких широтах.