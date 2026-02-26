Солнечные батареи корабля «Прогресс МС-33» прошли проверку

В феврале сообщалось, что на Байконуре начались предполетные испытания транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-33». Уточнялось, что в ближайшие месяцы будут проведены работы по проверке оборудования, заправка топливом, стыковка с переходным отсеком, а также накатка головного обтекателя.