Солнечные батареи корабля «Прогресс МС-33» прошли проверку

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Солнечные батареи транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-33» успешно прошли проверку на Байконуре. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
«Специалисты Роскосмоса провели контрольную засветку солнечных батарей корабля “Прогресс МС-33”. Сейчас космический грузовик активно готовят к полету на МКС», — говорится в сообщении.
В госкорпорации добавили, что «контрольная засветка» является финальной проверкой панелей с фотоэлементами. Стенд с приблизительно 100 мощных ламп несколько минут облучает панели корабля. Этого времени хватает, чтобы проверить, насколько эффективно системы преобразуют энергию света в электричество.
Корабль «Прогресс МС-33» доставит на Международную космическую станцию порядка 2,5 тонны грузов, включая топливо для дозаправки, воду и питание для экипажа.
В феврале сообщалось, что на Байконуре начались предполетные испытания транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-33». Уточнялось, что в ближайшие месяцы будут проведены работы по проверке оборудования, заправка топливом, стыковка с переходным отсеком, а также накатка головного обтекателя.
«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки орбиты станции.