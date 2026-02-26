Группе подростков Темиртау просят реальные сроки по делу об издевательстве над пенсионером

«Учитывая общественную опасность преступления, совершенное подсудимыми группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в чужое жилище, нанесением тяжких телесных повреждений пожилому потерпевшему, а также негативную характеристику, обвинение считает, что необходимо назначить им наказание в виде лишения свободы для исправления и перевоспитания, а также защиты общества», — заявил в судебных прениях прокурор.
Помимо издевательств над пожилым человеком, который теперь имеет серьезные проблемы со здоровьем, подсудимых также обвиняют и в грабеже.
Сами подсудимые вину свою признают частично и просят их не лишать свободы.
В сентябре 2025 года КазТАГ сообщал, что в Караганде ювенальный суд начал рассматривать нашумевшее дело об издевательствах над пожилым человеком, в которых подозревается группа подростков из Темиртау.
Подсудимыми проходят девять человек, почти все из них подростки. Одному из фигурантов 33 года.
По версии следствия, в марте 2025 года группа обманом попала в квартиру, где находился 67-летний мужчина, избивали и унижали его, записав издевательства над ним на видео. От рук ныне подсудимых пострадал и еще один человек, который тоже был избит.
Видео избиения беспомощного пенсионера появилось в социальных сетях, что и привлекло внимание общественности, которая стала требовать наказания для несовершеннолетних, фигурирующих в деле. Это вызвало большой резонанс.
Позже это вылилось в другой инцидент — некоторых подозреваемых в издевательстве над пожилым мужчиной избили другие молодые люди, также снимая происходящее на камеру. В обществе это назвали самосудом. По словам матери одного из подростков, угрозы пошли и семьям.
Вскоре после произошедшего был объявлен строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам. К дисциплинарной ответственности были привлечены и заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки, подозреваемые в издевательствах над пожилым человеком.
31 марта КазТАГ сообщал, что в Темиртау возбуждено уголовное дело по факту нападения на 67-летнего мужчину.