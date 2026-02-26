В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы

Также эксперты советуют приобретать букет за 1−2 дня до праздника, чтобы цветы сохранили свежесть к моменту вручения. Если же планируется покупка в праздничный день, лучше идти в магазин с утра, когда туда поступают самые свежие партии. При покупке букета накануне вечером важно хранить его в прохладном месте и обязательно поставить в воду.