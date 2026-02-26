Ричмонд
В Омске 4 марта проверят системы оповещения населения

Горожан просят не волноваться при включении сирен.

Источник: Om1 Омск

В Омске 4 марта пройдёт плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.

Сигналы будут звучать с 10:35 до 10:45. В это время на улицах города включат сирены. Одновременно сигнал оповещения и соответствующая информация по безопасности появится в эфире телеканалов.

В мэрии подчеркнули, что проверка носит плановый характер. Жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при запуске сирен.

