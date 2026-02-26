В Омске пройдут соревнования по хоккею на валенках и лыжные гонки

Юбилейная, 25-я спартакиада в этом году проходит в новом формате: соревнования проходят почти весь год. Всего предусмотрено 13 дисциплин — от зимних видов до летних стартов: хоккей на валенках, лыжные гонки, шахматы, дартс, мини-лапта, баскетбол, волейбол, корнхолл, мини-футбол, легкоатлетический кросс, эстафета ГТО, спортивная эстафета и пляжный волейбол.