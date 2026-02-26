Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пройдут соревнования по хоккею на валенках и лыжные гонки

Спартакиада для спортсменов пройдёт на стадионе ОмГАУ.

Источник: Om1 Омск

Финал зимней программы XXV спартакиады «Спортивный город» пройдёт в Омске в эту субботу, 28 февраля. На стадионе ОмГАУ (ул. Физкультурная, 12) встретятся лучшие участники окружных этапов — они поборются за победу в хоккее на валенках и лыжных гонках. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Юбилейная, 25-я спартакиада в этом году проходит в новом формате: соревнования проходят почти весь год. Всего предусмотрено 13 дисциплин — от зимних видов до летних стартов: хоккей на валенках, лыжные гонки, шахматы, дартс, мини-лапта, баскетбол, волейбол, корнхолл, мини-футбол, легкоатлетический кросс, эстафета ГТО, спортивная эстафета и пляжный волейбол.

Принять участие могут активные омичи, команды клубов для детей и молодёжи, школьные сборные, представители КТОСов, а также коллективы предприятий и организаций.