«Сейчас брат рядом со мной»: пропавшего казахстанца вернули домой

«Наш брат страдает частичной потерей памяти, выходя из дома, забывает имя, адрес свой, не может ориентироваться на местности, никого не узнает. После обращения мне сразу позвонил наш участковый Ринат Муратович, успокоил и заверил, что примет все необходимые меры для поиска. Несмотря на позднее время, он постоянно поддерживал с нами связь, через время он позвонил и привез брата домой. Оказалось, что он просто шел и дошел до незнакомого дома, а вышедшим к нему жителям не смог назвать адрес. Сейчас мой брат рядом со мной, он в безопасности», — рассказала женщина.