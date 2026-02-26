Как хобби стало бизнесом: история создания семейного бренда косметики из Костаная

«Сейчас у меня куча депозитов: на сырье, на амортизацию принтера, на котором мы печатаем этикетки. Есть депозит на разработку и запуск новых продуктов. Просто жизнь меня прижала. Допустим, продала шампунь. Я понимаю, что мне эти деньги нужны в бизнесе, и я не могу пойти и потратить их на молоко с хлебом. Но я не могла понять, какая часть в этой суммы моя. И мы в прошлом году сели и посчитали», — рассказала бизнесвумен.