Казахстан и Сербия усиливают военно-техническое сотрудничество

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. На первом казахстанско-сербском бизнес форуме в Астане были подписаны несколько соглашений между оборонными предприятиями двух стран.
Казахстанская компания SP Kaztechnology подписала с сербской Yugoimport SDPR соглашение о ремонте и модернизации самоходных артиллерийских установок советских калибров 122 мм и 152 мм типа Nora и Soko/Soho.
С той же сербской компанией казахстанская Great Sky подписала рамочное соглашение о трансфере технологий и организации производства высокоэнергетических материалов.
Компания Great Sky строит первый в Казахстане завод по производству артиллерийских боеприпасов, в том числе снарядов западного калибра.
«Проект имеет большую перспективу, потому что вся сырьевая база, которая необходима для производства боеприпасов — металл, хлопок, кислоты и другие материалы — находится в Казахстане», — рассказал первый замгендиректора компании «Great Sky» Андрей Тихоненко.
Проект предусматривает выпуск минометных мин и артиллерийских снарядов, используемых в казахстанской армии, а также боеприпасов стандарта НАТО. Ожидается, что ASPAN-1 начнет выпуск продукции уже в 2027 году.