Ажиотаж в Шымкенте вызвала дата 26.02.26

«Февраль в этом году стал востребованным месяцем для заключения браков, однако в этом месяце особый свадебный ажиотаж вызвала так называемая “счастливая дата”. Только за один день 26 февраля в городской РАГС 51 пара подала заявление на регистрацию брака. Всего с начала 2026 года в Шымкенте заключили брак 895 пар», — отметили в организации.