Хорошие новости озвучили для занятых казахстанцев по оформлению документов

Специалисты уточняют, что для получения услуги достаточно обратиться на стойку регистрации в любом центре обслуживания населения (ЦОН) или специализированном центре, и менеджер поможет на каждом этапе получения необходимой услуги: от подачи заявления до получения документов.
Стоимость услуги:
в обычных ЦОНах — 5 697 тенге;в специализированных центрах — 6 306 тенге;выезд на дом — 7 447 тенге.
«Подать заявку можно на сайте госкорпорации в разделе “Услуги для граждан” или через контакт-центр 1414. После подтверждения с клиентом свяжется оператор для согласования деталей».Пресс-служба НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан”.
Стоит отметить, что этот сервис особенно востребован у родителей с маленькими детьми, предпринимателей, пожилых людей и граждан с плотным графиком.