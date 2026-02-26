Хорошие новости озвучили для занятых казахстанцев по оформлению документов

В пресс-службе НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан” сегодня, 26 февраля 2026 года, подробно рассказали о сервисе “Персональный менеджер”, который работает во всех ЦОНах, включая специализированные центры, а также доступен с выездом на дом, сообщает Zakon.kz.