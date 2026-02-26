«Приняли за бомжа». Футболиста Агапова задержали из-за стычки с консьержем

«Клуб в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. Мы уже ведем внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — сообщили в клубе.