«Приняли за бомжа». Футболиста Агапова задержали из-за стычки с консьержем

В Башкирии разгорелся неоднозначный скандал с участием новичка футбольного клуба «Уфа» Ильи Агапова. Профессиональный футболист, который всего две недели назад перешел из ПФК ЦСКА, по данным СМИ, пьяным залез в музыкальную школу и устроил там дебош. Сам спортсмен это отрицает и рассказал свою версию произошедшего. В ситуации разбирался ufa.aif.ru.
«Зашел погреться»
Первыми о задержании 25-летнего футболиста сообщили СМИ. По их данным, инцидент произошел в здании одной из городских музыкальных школ. Сообщалось, что Агапов в пьяном состоянии проник в учреждение, где вел себя агрессивно, напугав женщину-охранника, которая и вызвала Росгвардию.
Ночь спортсмен провел в отделении полиции.
Позже в Сети появилась версия самого спортсмена. Его слова цитировал в своем телеграм-канале журналист Сергей Ильев.
«С утра вышел на медосмотр. Сначала вызвал такси — оно не приехало. Решил: пройду два квартала. В мороз околел, и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку», — рассказал Илья Агапов.
Отметим, что на момент публикации правоохранительные органы так и не дали официальных комментариев.
«Лишить зарплаты»
Футбольный клуб «Уфа» назвал опубликованную в СМИ информацию «неверной и порочащей репутации игрока и клуба».
«Клуб в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. Мы уже ведем внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — сообщили в клубе.
Поведение футболистов осудили его коллеги. Бывший игрок ЦСКА и защитник сборной СССР Владимир Пономарев сказал РИА Новости, что Агапова «должны оштрафовать на месячную зарплату».
В Уфе только две недели
Илья Агапов является воспитанником казанского «Рубина». На профессиональном уровне выступал за «Нефтехимик», «Спартак-2», «Пари Нижний Новгород», ЦСКА и «Акрон». Именно в составе нижегородцев он в 2022 году получил вызов в национальную сборную России. В 2023-м защитника приобрел московский ЦСКА.
В российской Премьер-Лиге Агапов провел 38 матчей и 39 в PARI Первой Лиге. Является двукратным обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата России сезона 2022/23 в составе ЦСКА.
10 февраля этого года ФК «Уфа» сообщил о том, что достиг договоренности с ПФК ЦСКА об аренде центрального защитника.
Сразу после перехода в уфимскую команду Агапов отправился в Турцию, где начал подготовку к возобновлению сезона.
Там во время своего первого контрольного матча за «Уфу» с командой «Родина» он получил красную карточку.
Главный тренер клуба Омари Тетардзе отмечал, что футболист еще не успел адаптироваться к команде и не был физически готов к индивидуальным тренировкам.
Попадают в истории
Напомним, что российские футболисты не раз попадали в скандальные истории. Так, в октябре 2018 года Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара» стали антигероями в СМИ даже дважды.
Первый конфликт с их участием произошел у гостиницы «Пекин» в Москве. Футболисты напали на водителя, который ждал телеведущую Ольгу Ушакову. По данным следствия, они разбили стекло и заднюю дверь машины женщины и избили находившегося за рулем мужчину. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибы.
После этого, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, отправились в кафе на Большой Никитской улице. Там они устроили конфликт с директором Департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
Следственный комитет квалифицировал действия спортсменов как хулиганство и побои. В колонии они провели несколько месяцев. Эта история фактически поставила крест на продолжении спортивной карьеры.
В ноябре 2020 года вся страна обсуждала не спортивные успехи, а пикантное видео с участием капитана футбольной сборной Артема Дзюбы. Сам футболист заявил, что ролик был похищен с его телефона злоумышленниками, которые его шантажировали. Последствия не заставили себя ждать: Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените» и на время перестали вызывать в сборную.
В мае 2025 года нападающий Федор Смолов подрался в московском кафе. По данным следствия, конфликт спровоцировали оскорбления в адрес спортсмена. Позже выяснилось, что оппоненты пытались шантажировать футболиста видеозаписью потасовки, требуя деньги. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в том, что дело против Смолова возбуждать не стали.
В 2013 году экс-нападающий «Зенита» Александр Бухаров был задержан в Пулково. Будучи в сильном подпитии, футболист, по словам очевидцев, приставал к персоналу, разбил бокал и затушил сигарету о пол. Инцидент закончился штрафом и ночевкой в полицейском участке.