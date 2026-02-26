По крупицам истории: археолог из Мангистау делает открытия мирового уровня

«Но, как правило, к сожалению, на это закрывают глаза — исторический контекст гибнет. Мало кто из граждан обращается, это все продвигается больше по инициативе археологов, когда мы выезжаем с полевой разведкой, опрашиваем местное население, тогда идет информация. Я когда-то боролся за каждый камень, но более опытные люди сказали, что это жизненный процесс, и как бы мы не хотели, всего не спасти. Все, что находится в недрах земли, — собственность государства, человек обязан сдать и получить за это вознаграждение 50% от оценочной стоимости. Но я ни разу не слышал, что в Казахстане найден клад, который в дальнейшем оценен и за это человек получил вознаграждение. У меня у самого был прецедент, когда в Мангистау житель нашел клад, он хотел все передать в музей и получить свои 50% вознаграждения, но это ничем не кончилось, поэтому он просто распродал находку».Андрей Астафьев.