В омском «Авангарде» придумали ответ на слова Разина о конвертах «Почты России»

Перед матчем с магнитогорским «Металлургом», который пройдет в Омске в пятницу, 27 февраля 2026 года, болельщики омской команды смогут отправить открытки с «ястребами» разных лет, многие из которых сейчас выступают в КХЛ в других ролях.

Источник: Freepik

Такую акцию совместно с «Почтой России» анонсировали в пресс-службе клуба.

На открытки, в частности, попадут: ныне главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, Максим Сушинский, Владимир Ткачев и другие легенды клуба.

«Чтобы бумажное послание точно дошло до адресата, необходимо правильно и разборчиво указать фамилию, имя получателя и его полный почтовый адрес», — отметили в пресс-службе «Почты России».

Судя по всему, такой акцией в «Авангарде» решили ответить на «нашумевшие» слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о натяжных потолках и конвертах, которые вовремя доставляет «Почта России». Ранее генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин назвал это высказывание хорошим повод для службы маркетинга придумать что-то креативное к февральскому матчу.