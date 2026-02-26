В омском «Авангарде» придумали ответ на слова Разина о конвертах «Почты России»

Перед матчем с магнитогорским «Металлургом», который пройдет в Омске в пятницу, 27 февраля 2026 года, болельщики омской команды смогут отправить открытки с «ястребами» разных лет, многие из которых сейчас выступают в КХЛ в других ролях.