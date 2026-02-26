В омском «Авангарде» придумали ответ на слова Разина о конвертах «Почты России»

Такую акцию совместно с «Почтой России» анонсировали в пресс-службе клуба.
На открытки, в частности, попадут: ныне главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, Максим Сушинский, Владимир Ткачев и другие легенды клуба.
«Чтобы бумажное послание точно дошло до адресата, необходимо правильно и разборчиво указать фамилию, имя получателя и его полный почтовый адрес», — отметили в пресс-службе «Почты России».
Судя по всему, такой акцией в «Авангарде» решили ответить на «нашумевшие» слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о натяжных потолках и конвертах, которые вовремя доставляет «Почта России». Ранее генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин назвал это высказывание хорошим повод для службы маркетинга придумать что-то креативное к февральскому матчу.