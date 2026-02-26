Ричмонд
В Башкирии с 1 апреля ограничат движение грузовиков тяжелее 6 тонн

На 125 участках дорог введут весовой контроль для фур.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о временном ограничении движения тяжеловесного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам на весенне-летний период.

С 1 по 30 апреля запрет будет действовать для грузовиков массой более 6 тонн. А с 20 мая по 31 августа многотонным фурам нельзя будет проезжать при температуре воздуха выше 32 градусов. На трассах организуют весовой контроль.

В перечень дорог регионального значения, где введут ограничения, вошел 41 участок, в список межмуниципальных дорог — 84 участка.