Движение и парковку запретят в Воронеже из-за матча «Факела»

Схема движения изменится у стадиона «Факел» в Советском районе в связи с проведением матча по футболу среди команд Первой лиги. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
С 18:00 четверга, 26 февраля, до 21:00 пятницы, 27 февраля, припарковаться и остановиться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
А с 11:00 до 21:00 27 февраля перекроют проезд транспорта по участку улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.
На время введения ограничений будет скорректирована схема движения следующих автобусных маршрутов:
№ 12, 54 и 72 — проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
№ 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
№ 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
№ 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
№ 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
№ 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
№ 20, 52, 70, 71 и 88 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.