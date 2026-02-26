Ричмонд
Движение и парковку запретят в Воронеже из-за матча «Факела»

Ограничения будут действовать 26 и 27 февраля.

Источник: АиФ Воронеж

Схема движения изменится у стадиона «Факел» в Советском районе в связи с проведением матча по футболу среди команд Первой лиги. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

С 18:00 четверга, 26 февраля, до 21:00 пятницы, 27 февраля, припарковаться и остановиться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.

А с 11:00 до 21:00 27 февраля перекроют проезд транспорта по участку улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

На время введения ограничений будет скорректирована схема движения следующих автобусных маршрутов:

№ 12, 54 и 72 — проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;

№ 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

№ 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;

№ 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

№ 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;

№ 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

№ 20, 52, 70, 71 и 88 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.