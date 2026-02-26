В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

«Родители, надеясь на лучшее, выбрали выжидательную тактику. Однако через пару дней в организм попало ещё нескольких таких же опасных игрушек. В больнице врачи обнаружили в пищеварительном тракте ребёнка 12 магнитных элементов. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит», — написал Рахматуллин.