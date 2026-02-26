Ричмонд
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

В Уфе прооперировали девочку, проглотившую 12 магнитных шариков.

УФА, 26 фев — РИА Новости. Уфимские хирурги прооперировали проглотившую 12 магнитных шариков девочку, тем самым предотвратив тяжёлые последствия, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Министр региона в своём Telegram-канале рассказал, что 10-летняя девочка поступила в медучреждение с сильными болями в животе. Как выяснилось, неделей ранее она проглотила семь магнитных шариков.

«Родители, надеясь на лучшее, выбрали выжидательную тактику. Однако через пару дней в организм попало ещё нескольких таких же опасных игрушек. В больнице врачи обнаружили в пищеварительном тракте ребёнка 12 магнитных элементов. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит», — написал Рахматуллин.

По его словам, было принято незамедлительное решение о проведении экстренной операции.

«Хирурги удалили инородные тела, предотвратив тяжёлые последствия», — добавил региональный министр.