Омич построил для своей семьи трехэтажный жилой дом площадью 1 184 квадратов

Омский Росреестр подвел итоги кадастрового учета жилых домов, которые были официально зарегистрированы в организации в 2025 году. Всего за прошлый год на государственный кадастровый учет поставлено 4 004 жилых дома общей площадью 463 895 квадратных метров. Больше всего домов — 1 814 — построено в Омском муниципальном районе, меньше всего — всего один дом — в Колосовском районе. Также ведомством был названо одно уникальное строительство: самым большим жилым домом, учтенным в ЕГРН в 2025 году, стал трехэтажный жилой дом в городе Омске площадью 1 184 квадратных метров.