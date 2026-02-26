В Кишинёве остался последний фронтовик Великой Отечественной: Полковнику Василию Литвинову предлагают присвоить статус Почетного гражданина нашего города — мэрия молчит

«По данным энциклопедического издания “История Кишинева” в 1966-м году в столице Молдавии проживало 10 тысяч участников Великой Отечественной войны. Спустя 60 лет в Кишиневе остался последний фронтовик, полковник Василий Литвинов», — написал глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.