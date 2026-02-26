В Кишинёве остался последний фронтовик Великой Отечественной: Полковнику Василию Литвинову предлагают присвоить статус Почетного гражданина нашего города — мэрия молчит

Комитет «Победа» считает, что последнему фронтовику в Кишиневе необходимо присвоить статус Почетного гражданина города.
«По данным энциклопедического издания “История Кишинева” в 1966-м году в столице Молдавии проживало 10 тысяч участников Великой Отечественной войны. Спустя 60 лет в Кишиневе остался последний фронтовик, полковник Василий Литвинов», — написал глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Очень жаль, что городские власти в год 80-летия Победы не додумались до простого решения присвоить последнему солдату Великой Отечественной войны статус Почетного гражданина нашего города», — отметил он.
Эту досадную ошибку ещё не поздно исправить, ходатайство от городского Совета ветеранов направлено давным-давно, сообщил Петрович.
Всегда в строю. Фото: соцести.