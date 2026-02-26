В школьных столовых Татарстана начнут использовать искусственный интеллект

Принцип работы системы прост: ученик ставит поднос с едой в специальный киоск, где система видеоаналитики автоматически распознает все блюда. Список позиций моментально выводится на экран, после чего школьнику остается лишь приложить карту для оплаты. Весь процесс занимает от 5 до 15 секунд.