В Симферополе устанавливают пролетные арки «горбатого» моста

Специально для установки пролетов, в Симферополь приехал подъемный кран в 730 тонн.
«Арки по 110 тонн весом каждая. Общий вес пролетного строения — 287 тонн», — сообщили РИА Новости Крым в Службе автодорог.
Там также напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова срок завершения строительно-монтажных работ Горбатого моста (по документам — «металлического путепровода 1463км+591м») — 1 декабря 2026 года. С 25 февраля 2026 подрядчик приступил к работам по монтажу металлического пролетного строения.
Ранее глава Крыма анонсировал запуск движения автотранспорта по Горбатому мосту 1 апреля 2026 года. Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к названной дате.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями «горбатым», расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя». Стоимость строительства — 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.