В Симферополе устанавливают пролетные арки «горбатого» моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе устанавливают арки на так называемый «горбатый» мост, который проходит через железнодорожные пути. Как сообщили РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог республики, к монтажу металлических пролетных арок моста приступили 25 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Специально для установки пролетов, в Симферополь приехал подъемный кран в 730 тонн.

«Арки по 110 тонн весом каждая. Общий вес пролетного строения — 287 тонн», — сообщили РИА Новости Крым в Службе автодорог.

Там также напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова срок завершения строительно-монтажных работ Горбатого моста (по документам — «металлического путепровода 1463км+591м») — 1 декабря 2026 года. С 25 февраля 2026 подрядчик приступил к работам по монтажу металлического пролетного строения.

Ранее глава Крыма анонсировал запуск движения автотранспорта по Горбатому мосту 1 апреля 2026 года. Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к названной дате.

Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями «горбатым», расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.

Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя». Стоимость строительства — 550 млн рублей.

После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.

В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.

