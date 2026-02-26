Технологии ИИ помогут генетикам повысить продуктивность птицеводства в России

«Наши компетенции в генетике и биоинформатике оказались востребованы не только в медицине, но и в АПК. К нам поступило несколько просьб от коллег из данного сектора, с которыми мы сейчас совместно решаем практико-ориентированные задачи в этой области. К примеру, сейчас мы реализуем большой проект по изучению молекулярных механизмов гибернации эмбрионов, что позволит нам контролировать пол птенцов при их появлении на свет», — заявил Насибулин.