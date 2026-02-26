Технологии ИИ помогут генетикам повысить продуктивность птицеводства в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ученые активно используют технологии ИИ для разработки подходов геномной и постгеномной селекции, которые позволят птицеводам управлять полом вылупляющихся цыплят и продлевать репродуктивный период несушек. Об этом сообщил на IV Форуме будущих технологий генеральный директор Научного центра LIFT Михаил Насибулин.
«Наши компетенции в генетике и биоинформатике оказались востребованы не только в медицине, но и в АПК. К нам поступило несколько просьб от коллег из данного сектора, с которыми мы сейчас совместно решаем практико-ориентированные задачи в этой области. К примеру, сейчас мы реализуем большой проект по изучению молекулярных механизмов гибернации эмбрионов, что позволит нам контролировать пол птенцов при их появлении на свет», — заявил Насибулин.
Как отметил ученый, ключевую роль в реализации этого проекта играет тесное сотрудничество с индустриальным партнером, который непосредственно участвует в проведении экспериментов и внедрении результатов научной деятельности в промышленную практику. В этих начинаниях активно используются технологии ИИ, которые российские генетики и их партнеры используют для анализа геномных данных и принятия точных селекционных решений.
Схожим образом также реализуются другие проекты в области птицеводства, направленные на максимальное продление репродуктивного периода кур-несушек. Все эти инициативы вызывают большой интерес со стороны российского агропромышленного бизнеса, готового вкладывать деньги в подобные исследования, что подчеркивает реальную практическую пользу от использования геномных и ИИ-технологий в сельскохозяйственной отрасли, подытожил Насибулин.
О форуме.
IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. Оператор форума — фонд Росконгресс. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Курчатовского института, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторы — правительство Москвы, Газпромбанк и Росатом.