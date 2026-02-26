Ричмонд
В Москве проходит прощание с погибшим при взрыве полицейским

В Москве проходит церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва рядом со служебным автомобилем ДПС у Савеловского вокзала.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сегодня на территории управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу г. Москвы проходит траурная церемония прощания», — заявили в ведомстве, уточнив, что офицер получил смертельные ранения при несении службы 24 февраля 2026 года.

В церемонии участвуют родные и близкие погибшего, руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве, ветераны, коллеги и представители органов исполнительной власти.

В ГУ МВД отметили, что проститься с полицейским пришли несколько тысяч человек.

«После завершения траурной церемонии Денис Братущенко будет похоронен с воинскими почестями», — сообщили в пресс-службе.

В ночь на 24 февраля неизвестный привёл в действие взрывное устройство у служебной машины ДПС у Савёловского вокзала. Один полицейский погиб, ещё двое были госпитализированы.

Сообщалось, что Братущенко похоронят в Белгороде.