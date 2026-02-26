В Москве проходит прощание с погибшим при взрыве полицейским

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Сегодня на территории управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу г. Москвы проходит траурная церемония прощания», — заявили в ведомстве, уточнив, что офицер получил смертельные ранения при несении службы 24 февраля 2026 года.
В церемонии участвуют родные и близкие погибшего, руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве, ветераны, коллеги и представители органов исполнительной власти.
В ГУ МВД отметили, что проститься с полицейским пришли несколько тысяч человек.
«После завершения траурной церемонии Денис Братущенко будет похоронен с воинскими почестями», — сообщили в пресс-службе.
В ночь на 24 февраля неизвестный привёл в действие взрывное устройство у служебной машины ДПС у Савёловского вокзала. Один полицейский погиб, ещё двое были госпитализированы.
Сообщалось, что Братущенко похоронят в Белгороде.