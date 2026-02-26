В детских садах введут «Добрые игры» для изучения истории России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минпросвещения РФ внедрит в детские сады проект «Добрые игры», дети в игровой форме будут изучать историю страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«В детских садиках будут проводиться такие проекты, занятия, как “Добрые игры”, на которых ребята в игровой форме будут соприкасаться в том числе с историей нашей страны, с историей семьи своей», — сказал министр в ходе торжественного открытия Года дошкольного образования.
Кравцов выразил уверенность, что проект станет важной составляющей воспитательной работы в дошкольных учреждениях страны.
Минпросвещения РФ объявило 2026 год Годом дошкольного образования. В интервью РИА Новости Кравцов сообщил, что Минпросвещения будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.
Кроме того, министерство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.