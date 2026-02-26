Бастрыкин взял под особый контроль уголовное дело на сотрудников омского минздрава

Большой резонанс вызвало в Омске сообщение в одной из соцсетей омички, которая была вынуждена покупать своему ребенку очень дорогие медикаменты за свой счет. Разгневанная мать написала, что необходимый льготный лекарственный препарат не был ей выдан, как полагается по закону, сотрудниками минздрава Омской области. В комментариях к посту женщины омичи стали жаловаться на аналогичную ситуацию с получением льготных лекарств. При этом, омский минздрав не принял никаких мер к устранению проблемы. В СУ СК России по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело, к которому подключился Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаилу Зайцеву в кратчайшие сроки доложить о ходе и результатах расследования.